وقال أدرعي في منشور على حسابه في "إكس": "أغارت طائرة مسيرة لجيش الدفاع على خلية مخربين كانت تحاول إطلاق قذائف مضادة للدروع من لبنان نحو موقع عسكري إسرائيلي".

وساد هدوء حذر الجبهة الجنوبية للبنان، الخميس، بعد قصف إسرائيلي استهدف بلدات عدة، مساء الأربعاء.

وكانت القوات الإسرائيلية قد ألقت قنابل مضيئة فوق بلدة علما الشعب، مما أدى إلى اندلاع حريق في المكان.

وصباح الخميس، أعلن حزب الله مقتل اثنين من عناصره، في حين سُجِّل سقوط قذيفتي مدفعية من الجانب الإسرائيلي على أطراف بلدة بليدا الجنوبية.

وطالب وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب إسرائيل بـ"التوقف عن تهديد لبنان بمهاجمته وإعادته إلى العصر الحجري".

واعتبر الوزير، بعد لقائه 9 سفراء في لبنان، الخميس، أن "وقف إطلاق النار هو بداية الطريق إلى خفض التوتر في المنطقة ومنع تمدد الصراع".