قال الجيش الإسرائيلي إنه على علم بوقوع حادث أمني بالقرب من حدوده على البحر الأحمر مع مصر في وقت مبكر من اليوم الجمعة، عقب تقارير عن انفجار في مدينة طابا.
وأضاف الجيش الإسرائيلي "نحن على علم بوقوع حادث أمني لكنه وقع خارج حدودنا"، حسبما أوردت "رويترز".
وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بأن الصاروخ أصاب مبنى إسعاف طابا، والسكن المخصص لإدارة مستشفى المدينة.
كذلك تسبب الصاروخ وفق مراسلنا بإصابة 6 أشخاص.
وأشار مراسلنا إلى توجه فريق أمني لمكان الحادث لجمع الأدلة وخصوصا بقايا الصاروخ لمعرفة مصدره.
وطابا مدينة بها منتجعات على البحر الأحمر تحظى بشعبية كبيرة لدى السياح، وتقع قبالة مدينة إيلات الساحلية الإسرائيلية على بعد أكثر من 350 كيلومترا من غزة..