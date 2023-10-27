وأشارت مواقع فلسطينية إلى اندلاع اشتباكات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية عقب اقتحام الأخيرة لمخيم جنين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن القوات الإسرائيلية التي اقتحمت جنين، نصبت قناصة في عدة مباني وسط تحليق مكثف للطائرات الحربية.

وكانت مصادر محلية في غزة، قد أفادت اليوم الجمعة، بتوغل عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية شرق مخيم البريج، واندلاع اشتباكات عنيفة مع مسلحين فلسطينيين.

وقالت المصادر إن الجيش الإسرائيلي استدعى مروحيات مقاتلة، وألقى عددا من القنابل المضيئة.

ووفق المصادر فإن الجيش الإسرائيلي قصف أيضا المناطق الشرقية شمالي غزة.

من جانبها، قالت القناة 13 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يقوم بمناورة برية في غزة لجمع المعلومات الاستخباراتية.