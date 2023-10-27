وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في منشور على صفحته في منصة "إكس": "تصفية نائب قائد مديرية المخابرات في حماس والذي خطط مع السنوار الهجوم الإرهابي البشع في غلاف غزة".

وأضاف أدرعي الذي أرفق منشوره بفيديو للعملية: "تمكنت طائرة حربية بناء على معلومات استخبارية دقيقة لجهاز الشاباك ولهيئة الاستخبارات من تصفية نائب قائد مديرية المخابرات في حماس المدعو شادي بارود".

وتابع قائلا: "خلال منصبه السابق كرئيس مديرية الهجوم في مقر العمليات في حماس خطط المدعو شادي بارود مع الإرهابي يحيى السنوار خطة الهجوم التي تم تنفيذها في السابع من أكتوبر".

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال إن قواته ودباباته دخلت لفترة وجيزة شمال قطاع غزة مساء الخميس، وضربت عدة أهداف للنشطاء مع اقتراب توغل بري أوسع بعد أكثر من أسبوعين من الغارات الجوية المكثفة.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد قتل منذ السابع من أكتوبر أكثر من 7 آلاف فلسطيني، من بينهم نحو 3000 طفل، بالإضافة إلى نحو 18500 جريح، كما وصل قرابة ألفي بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض في جميع محافظات قطاع غزة.