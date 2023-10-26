وبحسب وكالة "تسنيم"، تنطلق المناورات في منطقة نصر آباد العامة في أصفهان بمشاركة وحدات من المدرعات والمدفعية والصواريخ والقوات الجوية والطائرات بدون طيار وغيرها.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، "سيتم إجراء التمرين تحت إشراف خبراء ومقيمين وقادة القوات المسلحة من أجل مواجهة التهديدات والتغييرات القادمة".

ورفعت إيران، الخميس، على لسان قائد الحرس الثوري، حسين سلامي، من لهجة تهديدها للجيش الإسرائيلي حيال الحرب الدائرة في غزة.

وقال سلامي محذرا: إذا أقدمت قوات الجيش الإسرائيلي على دخول غزة بريا، سيدفنون فيها".

وأرسلت الولايات المتحدة حاملتي طائرات إلى شرق المتوسط، في خطوة تقول إنها تهدف إلى ردع إيران وحزب الله من الانخراط في الحرب بين حماس وإسرائيل، كما أكدت واشنطن أيضا أنها أرسلت عددا من المستشارين العسكريين إلى إسرائيل.