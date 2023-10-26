وأضاف الخليفي في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم حماس صعبة، لكن "الوسطاء يحققون تقدما".

وتابع: "يتزايد العنف كل يوم، ومع استمرار القصف، أصبحت مهمتنا أكثر صعوبة".

وأكمل قائلا: "متفائل بشكل متزايد بشأن تحقيق انفراجة. هدفنا هو إطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين وهذا ما نعمل عليه ونريد تحقيقه".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى الوصول لفترة يمكننا فيها التحدث بشكل منطقي مع كلا الجانبين (إسرائيل وحماس) والتوصل إلى مبادرات إيجابية".

ولفت إلى أن "سكان غزة بحاجة إلى المساعدات الإنسانية اليوم أكثر من أي وقت مضى".

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، الأربعاء، أن أكثر من نصف الرهائن، الذين يقدر عددهم بنحو 220 رهينة تحتجزهم حركة حماس، يحملون جوازات سفر أجنبية من 25 دولة مختلفة، وبينهم 54 مواطنا تايلانديا.

وفي المقابل، أعلنت حماس أن نحو 50 أسيرا قتلوا في القصف الإسرائيلي على غزة.