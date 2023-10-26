مشهد المتطوعين والسائقين أمام المعبر شجع سبع سيدات في مدينة العريش، التي تبعد نحو 50 كيلومترا عن رفح، لإدارة مشروع "مطبخ خير"، وحوّلن إنتاجهن إلى المتطوعين أمام المعبر ومدهم بـ 1200 وجبة يوميا.

وتحكي مسؤولة "مطبخ الخير" صابرين رمضان كواليس تجهيز الوجبات، لموقع "سكاي نيوز عربية"، قائلة:

"مطبخ الخير" موجود في مدينة العريش منذ 5 سنوات تقريبا، يقام بشكل موسمي عن طريق الجهود الذاتية والمتبرعين، سواء في شهر رمضان أو المواسم كالمولد النبوي والإسراء والمعراج وغيرها.

منذ عام ونصف، تم إبرام بروتوكول تعاون مع مؤسسة "مصر الخير"، لتجهيز 250 وجبة يوميا للأسر الأولى بالرعاية، عن طريق توفير دعم 70 بالمئة تقريبا من تكلفة الوجبات من خلال توفير اللحوم والأرز وخلافه.

هناك شروط يجب توافرها في الوجبات، وهي أن تكون مكتملة العناصر الغذائية، من بروتين ونشويات وخضر وفاكهة، وبمتابعة وإشراف دائم لكي تكون بجودة عالية.