وقالت الوزارة في بيان مقتضب: "بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 7028 شهيدا، بينهم 2913 طفلا، و1709 سيدات، و397 مسنا".

وأضافت أنه تم تسجيل "إصابة 18484 مواطنا بجروح مختلفة منذ 7 أكتوبر الجاري".

وتشن إسرائيل قصفا مكثفا وعنيفا على قطاع غزة، في أعقاب الهجوم المباغت لحركة حماس.

وشنّت حماس في 7 أكتوبر هجوما هو الأعنف في تاريخ إسرائيل، وأسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول من الهجوم.

كما تحتجز حماس أكثر من 200 شخص بينهم أجانب، بحسب السلطات الإسرائيلية.