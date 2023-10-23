وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب: "تم رصد طائرتين مسيرتين أثناء عبورهما الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة.. والتصدي لهما" في منطقة نير عوز وعين هيسور قرب الحدود.

من جهتها، قالت حركة حماس عبر حسابها الرسمي على تطبيق تلغرام إن "كتائب القسام تطلق طائرتي زواري هجوميتين انتحاريتين استهدفت إحداهما السرب 107 التابع للقوات الجوية والمتواجد في قاعدة حتسريم".

أما الطائرة المسيرة الثانية فاستهدفت بحسب الحركة "مقر قيادة فرقة سيناء في جيش الاحتلال المتواجد في قاعدة تسيلم العسكرية".

ونشرت الحركة شريط فيديو يظهر إطلاق المسيرتين والتحكم بهما، وقالت إنها "استهدفت.. لأول مرة أهدافا للاحتلال في عمق أراضينا المحتلة".