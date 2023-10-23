وظهر يوم الاثنين تحركت 20 شاحنة من قافلة المساعدات المنتظرة أمام معبر رفح ودخلت من بوابة الجانب المصري للمعبر، لتكون تلك الدفعة الثالثة بعد دخول 20 شاحنة السبت و14 شاحنة الأحد.

وقال راجح إنهم" تلقوا تعليمات الليلة الماضية بتجهيز 10 شاحنات من بين القافلة التي ينظمها التحالف الوطني، فيما تم تجهيز بقية الدفعة الثالثة بمعرفة الهلال الأحمر المصري من المساعدات الدولية التي وصلت عبر مطار العريش وكذلك من شاحنات المساعدات التي ينظمها اتحاد قبائل سيناء".

ونوه إلى أن الشاحنات تحمل مستلزمات طبية ومياه ومواد إغاثية فقط، ودخلت من بوابة المعبر، مشيرا إلى وجود تعليمات بتجهيز شاحنات للدخول من المعبر بشكل يومي.

من جانبه، قال المتحدث باسم معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وائل أبو عمر، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الدفعة الثالثة للمساعدات لا تزال تخضع للإجراءات في الجانب المصري ولم تصل بعد للجانب الفلسطيني وقد بستغرق الأمر ساعات حتى الدخول.

ونوه إلى أن الدفعة الثانية التي دخلت ليلة الأحد، استغرق دخولها أكثر من 14 ساعة وذلك حنى الانتهاء من الإجراءات، وأيضا بسبب القصف الإسرائيلي لمحيط معبر رفح.

وشدد أبو عمر على "أنه لم تدخل أية شاحنة وقود إلى قطاع غزة اليوم، ولا أي وقت منذ 16 يوما".

وأوضح أن سبب الأنباء المتواترة عن دخول شاحنات وقود هو جلب 6 شاحنات وقود يوم الأحد بمعرفة الأونروا من الخزان الموجود على الأراضي الفلسطينية قرب معبر رفح لتشغيل مولدات المستشفيات ومراكز الإيواء.