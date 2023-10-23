وقالت الوزارة في بيان مقتضب على لسان المتحدث باسمها أشرف القدرة إن "إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بدء العدوان على غزة بلغ 5078 شهيدا بينهم 2055 طفلا"، مشيرة الى إصابة 15,273 شخصا بجروح.

وقالت وزارة الصحة إن "إجمالي القتلى في القطاع يرتفع إلى 5087 منهم 2055 طفلا و1119 امرأة و217 مسنا، إضافة لإصابة 15273"، بحسب فرانس برس.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة "مقتل 436 فلسطينيا بينهم 182 طفلا في الضربات الإسرائيلية على غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وكان المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة حماس، أعلن اليوم الإثنين، مقتل 70 شخصا على الأقل في غارات جوية إسرائيلية، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي ضرب نحو 320 هدفا في القطاع في الساعات الـ24 الماضية.

وقال المكتب "أكثر من 60 شهيدا الليلة حتى الآن إثر غارات عنيفة ودامية انتقامية بحق المدنيين"، بينها غارة قتلت 17 شخصا في ضربة واحدة في جباليا شمال القطاع.

وأعلن المكتب "انتشال 10 شهداء على الأقل" من استهداف منزل في دير البلح وسط القطاع صباح الإثنين، ما يرفع عدد القتلى منذ ليل الأحد إلى 70 على الأقل.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ضرب "أكثر من 320 هدفا عسكريا في قطاع غزة" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكثّفت إسرائيل غاراتها الجوية على غزة ليل الأحد الإثنين في الأسبوع الثالث من حربها مع حركة حماس، مع تواصل ارتفاع حصيلة القتلى في القطاع المحاصر وتزايد المطالب بدخول مساعدات إضافية لتخفيف عبء الأزمة الانسانية.

وشنت حركة حماس في السابع من أكتوبر هجوما على إسرائيل هو الأعنف في تاريخ الدولة العبرية التي ردّت بقصف مركز متواصل على قطاع غزة وحشدت عشرات الآلاف من جنودها على حدوده استعدادا لعملية برية.