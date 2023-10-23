وشدد أبو سلمية على أن "الطاقم الطبي لمجمع الشفاء لن يغادر مكانه تحت أي ظرف وسيستمر في أداء واجبه بعلاج الجرحى رغم القصف الذي استهدف محيط المجمع".

وبحسب ما أعلنه مكتب الإعلام الحكومي في غزة فقد استهدف قصف إسرائيلي محيط مجمع الشفاء الطبي ومحيط مستشفى القدس في وسط القطاع، خلال الساعات الأولى من الاثنين.

مدير مجمع الشفاء الطبي قال: