وأضافت في بيان مقتضب "أن مواطنين استشهدا برصاص الاحتلال خلال عدوانه على مخيم الجلزون، كما أصيب 4 آخرون بالرصاص الحي ووصفت حالتهم بالخطيرة".

وكانت القوات الإسرائيلية اقتحمت فجر الاثنين مخيم الجلزون، وشنت حملة اعتقالات طالت نحو 20 مواطنا، واندلعت مواجهات "أطلقت خلالها الرصاص الحي بشكل مباشر صوب المواطنين، ما أدى لاستشهاد الشاب محمود سيف الطريش نخلة، ومحمد نضال عليان، وإصابة 4 آخرين بالرصاص الحي وصفت جروحهم بالخطيرة".

وبهذا يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين الذين سقطوا في الضفة الغربية منذ السابع من شهر أكتوبر الجاري إلى 95 شهيدا.

وكانت الصحة الفلسطينية قالت في وقت سابق إن عدد الضحايا جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مع نهاية اليوم السادس عشر للهجوم، ارتفع إلى أكثر من 4741 قتيلا، فيما بلغ عدد الإصابات أكثر من 14245 جريحا.