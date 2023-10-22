وأفاد البيان المتزامن مع تصاعد التوتر في المنطقة بأن أمر الإجلاء "يعود إلى التهديدات الأمنية المتزايدة التي تطال طواقم الولايات المتحدة ومصالحها".

ويشمل الأمر "أفراد أسر الموظفين، والموظفين غير الأساسيين" في البعثة الدبلوماسية الأميركية في العراق.

كما دعا البيان الأميركيين إلى عدم التوجه إلى العراق "بسبب الإرهاب والاختطاف والصراعات المسلحة والانتفاضات والقدرة المحدودة للبعثة في العراق على تقديم المساعدة للمواطنين الأميركيين".

وشكل بيان الخارجية تحديثاً للنصائح والتحذيرات الموجهة للمسافرين.

استهدفت عناصر مسلحة في العراق، السبت، قاعدة "عين الأسد" الأميركية غربي العراق بطائرة مسيرة.

ويأتي الهجوم فيما هدّدت فصائل عراقية موالية لإيران مصالح الولايات المتحدة في العراق على خلفية دعم واشنطن لإسرائيل في الحرب مع حماس، في مواجهة أسفرت حتى الآن عن آلاف القتلى.