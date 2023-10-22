والسبت أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن إجمالي أعداد النازحين من الشمال إلى الجنوب بلغ نحو مليون و400 ألف، نصفهم في مراكز الإيواء البالغ عددها 217، والآخرون يتواجدون في التجمعات المستضيفة من الأقارب والأصدقاء وغيرهم.

وقال منير أبو حمزة، وهو أحد المسؤولين عن الإعاشة في مراكز إيواء النازحين لموقع "سكاي نيوز عربية":

مراكز الإيواء تتركز حاليا في مدينتي رفح وخان يونس جنوبي القطاع، باعتبارهما الأكثر أمانا إلى حد ما من القصف الإسرائيلي.

مراكز الإيواء في معظمها مكونة من خيام قماشية أقيمت بمعرفة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والهلال الأحمر الفلسطيني، بجانب الجهود الأهلية من سكان الجنوب لاستضافة النازحين من الشمال، وكذلك في المدارس والمراكز الرياضية.