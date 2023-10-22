وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأطفال كتبت أسماؤهم على أجسادهم، في محاولة لتسهيل مهمة التعرف عليهم في حال مقتلهم، وسط مخاوف متواصلة من آثار القصف الإسرائيلي المستمر منذ هجوم حماس يوم 7 أكتوبر.

وقال مراسل شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، ممن صوروا مقاطع فيديو مماثلة للظاهرة، إنها أصبحت أكثر شيوعا في الأيام الأخيرة.

وأعلن متحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الأحد، إن إسرائيل قتلت 177 طفلا فلسطينيا خلال آخر 24 ساعة.

وحذرت 5 وكالات تابعة للأمم المتحدة، السبت، من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة بات "كارثيا".

وأكدت الوكالات الأممية الخمس أن "الأطفال يموتون بوتيرة مقلقة"، مشيرة إلى أنهم "محرومون من حقهم في الحماية والغذاء والمياه والعناية الطبية".

وتابعت أن "المستشفيات تضيق بالجرحى، والمدنيين يواجهون مشقة أكبر في الوصول إلى المواد الغذائية الأساسية".

وقتل 4385 شخصا في قطاع غزة منهم 1756 طفلا و967 امرأة، بينما أصيب أكثر من 13 ألفا.

ومن بين القتلى 51 كادرا صحيا إضافة إلى إصابة 87 آخرين، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة صدرت السبت.