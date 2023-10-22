وبحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل"، الأرقام لا تشمل المجندين، ولكن فقط جنود الاحتياط، والجنود المحترفين والشرطة وعملاء الشاباك.

وفي وقت سابق السبت، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأحد، إن إسرائيل تأكدت من احتجاز 212 رهينة في غزة.

وردا على هجوم حماس تواصل إسرائيل شن ضربات صاروخية على قطاع غزة وسط ترجيحات بدخوله بريا.

وذكر متحدث عسكري إسرائيلي أن الجيش يكثف هجماته على غزة، وسط توقعات متزايدة بشن هجوم بري.

وبالتزامن مع ذلك، نقلت وكالة "رويترز" عن سكان غزة، قولهم إن "الجيش الإسرائيلي طلب منهم التحرك جنوبا أو المخاطرة بأن يُنظر إليهم على أنهم شريك منظمة إرهابية إذا ظلوا في مكانهم".