وقالت مراسلتنا إن قصفا إسرائيليا طال قريتي علما الشعب والضهيرة في جنوب لبنان، الذي يشهد منذ أيام ضربات متبادلة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

وأضافت: "تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على محيط كفر شوبا. وهناك قصف متواصل على محيط مزارع شبعا".

وعلق الجيش الإسرائيلي على هذه الضربات بالقول: "من بين الأهداف اللبنانية التي تم الهجوم عليها موقع إطلاق صاروخي على طائرة إسرائيلية".

وتابع، الأحد: "استهدفت قوة خلية مخربين رصدت قبل قليل، تحاول إطلاق قذيفة مضادة للدروع نحو الأراضي الاسرائيلية في منطقة أفيفيم على الحدود اللبنانية".

وتتخوف إسرائيل ودول عديدة من أن يحاول حزب الله فتح جبهة جديدة في الحرب المتواصلة منذ يوم 7 أكتوبر، من خلال هجوم واسع النطاق على شمال إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس: "نحن قلقون، ونحث لبنان على التفكير مرتين أو ربما 200 مرة إذا كان يريد حقا تعريض ما تبقى من سيادته وازدهاره للخطر، من أجل مجموعة من الإرهابيين في غزة"، وفق تعبيره.