كما قال مراسلنا إن صافرات الإنذار دوت في عسقلان وعدد من بلدات محيط غزة وسماع دوي انفجارات فيها.

وفي المقابل، ذكر متحدث عسكري إسرائيلي أن الجيش يكثف هجماته على غزة، وسط توقعات متزايدة بشن هجوم بري.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن "الجيش الإسرائيلي كثف غاراته على مناطق حيوية في غزة، مثل المخابز والأسواق بهدف القتل ورفع عدد الضحايا".

وذكر الدفاع المدني في غزة أيضا أن طيران الجيش الإسرائيلي قصف برج النصر، كما تم استهداف مسجد التوبة غربي مخيم جباليا.

وبالتزامن مع ذلك، نقلت وكالة "رويترز" عن سكان غزة، قولهم إن "الجيش الإسرائيلي طلب منهم التحرك جنوبا أو المخاطرة بأن يُنظر إليهم على أنهم شريك منظمة إرهابية إذا ظلوا في مكانهم".

إضافة إلى ذلك، قصف الطيران الحربي الإسرائيلي، خلال ليل السبت وحتى صباح الأحد، قرى في جنوب لبنان، ومطارين في سوريا، ومسجدا في الضفة الغربية.

يأتي ذلك فيما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس إن بلاده تشعر بـ"القلق" من أن تتحول الحرب الجارية مع حماس إلى صراع إقليمي أكبر.

وفي حصيلة الضحايا، بلغ عدد القتلى الإسرائيليين منذ 7 أكتوبر نحو 1400، إلى جانب 5132 مصابا. وفي غزة، وصل عدد القتلى الفلسطينيين إلى 4385، فيما أصيب 13561 شخصا.

وهذا هو اليوم السادس عشر من الحرب الجارية بين إسرائيل والمسلحين الفلسطينيين، منذ شنت حماس هجوما مفاجئا على الأراضي الإسرائيلية يوم 7 أكتوبر.