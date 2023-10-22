واتهم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كورنيكوس عبر منصة "إكس"، "تويتر" سابقا، حزب الله بـ"السعي إلى التصعيد العسكري في المنطقة الحدودية".

وحذر المتحدث من أن "حزب الله يعتدي ويجر لبنان إلى حرب لن يجني منها شيئا، إنما قد يخسر فيها الكثير".

وأتت تغريدة العسكري الإسرائيلي بعد تجدد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل والحزب على الحدود مع لبنان.