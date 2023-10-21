قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، السبت، إن الرسالة السياسية من قمة القاهرة للسلام كانت موفقة وناجحة وقوية للغاية.
وأضاف فهمي في حديث لـ"سكاي نيوز عربية":
- شارك في قمة القاهرة عدد كبير من الدول التي عبرت عن مواقف كان بها العديد من نقاط التوافق حول عناصر مهمة فيما يخص الوضع في غزة.
- هناك أيضا نقاط اختلاف كان لها تأثير مهم وهي معروفة، مستوى الأدانة ووقف إطلاق النار.
- الرسالة السياسية من القمة كانت موفقة وناجحة وقوية للغاية، بأن هناك عدد كبير من الدول المعنية بالقضية الفلسطينية كانت حريصة على المشاركة على مستوى رفيع.
- أحد أهم أسباب القمة هو التحرك على المستوى الفوري والآني، هناك أزمة إنسانية كارثية وضرورة قصوى لإدخال المساعدات هناك توافق عام حول هذا الأمر.
- هناك توافق على الآلية المحددة التي يتم العمل بها فيما يخص المساعدات.
- تدعو مصر جميع الأطراف للالتزام بما يخصها في هذه العملية.
- نقاط الخلاف واضحة وانعكست في قرارات مجلس الأمن التي لم تصدر وفي العديد من المناسبات الأخرى.
- عدد من الدول يصر على إدانة طرف واحد فقط، دول أخرى ترى أنه لامجال للحديث عن وقف إطلاق النار الآن.
- موقف مصر واضح في كلمة الرئيس السيسي والبيان الصادر عن الرئاسة المصرية.
- هناك ضرورة قصوى للعمل على المستوى الإنساني ثم التحرك نحو التهدئة ثم الاتجاه نحو تعزيز عملية السلام.
- الرئيس السيسي أوضح أن إرادة الشعب المصري هي رفض تصفية القضية الفلسطينية وفي حميع الأحوال رفض تصفيتها على حساب مصر وهذا لن يحدث أبدا.
- العلاج الوحيد للقضية الفلسطينية السلام القائم على العدل وليس التهجير القسري.