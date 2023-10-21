وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الهجوم البري سيبدأ بدخول جرافات كاتربيلر D9R الجبارة الملقبة بـ"دوبي" والتي تعني "دمية الدب" الإسرائيلية إلى غزة، تليها موجات من دبابات "الميركافا".

تم تصميم جرافات كاتربيلر D9R لتحطيم الأسوار والتغلب على متاهة الشوارع الضيقة وشبكات الأنفاق الواسعة والأفخاخ المتفجرة ومواقع القناصة التي تنتظر القوات الإسرائيلية في حال دخلت غزة بريا.

ومعظمها جرافات مدنية معدلة بإضافة درع مركبة.

وبمجرد أن تقتحم "دمية الدب" طريقها إلى غزة، فإن دبابات ميركافا القتالية سوف تدخل خلفها، ليلحق بها فيما بعد قوات الجيش لتحقيق هدف إسرائيل المعلن من الهجوم وهو "القضاء على حركة حماس كليا".

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، السبت، لقادة لواء جولاني، "سندخل إلى قطاع غزة، سنخوض مهمة عملياتية بهدف القضاء على العناصر التابعة لحماس وستنذكر في أذهاننا كذلك صور ومشاهد الذين سقطوا قبل أسبوعين".

وأضاف هاليفي: "غزة معقدة، غزة مكتظة، العدو يحضّر الكثير من الأشياء فيها لكننا نحضّر له أيضا. وترافقنا في المناورة البرية كافة قدرات جيش الدفاع، كونوا جريئين بهذا التفكير. كونوا عازمين للغاية، وانقلوا الشعور بالثقة البالغة لجنودكم هذه الروح ستحقق النصر. مهنيتكم ستحدد النتيجة، أنا واثق بكم جدا، أنا فخور بكم جدًا، هذا فخر وهذه قوة وبهذه القوة ستنتصرون".