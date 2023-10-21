وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، العائد من جولة في الشرق الأوسط في بيان: "نحض جميع الأطراف على إبقاء معبر رفح مفتوحا بهدف إدخال مساعدة حيوية لسكان غزة في شكل مستمر".

ودخلت، السبت، أولى المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة، حيث تتزايد حاجة السكان إلى الغذاء والدواء بعد أسبوعين من القصف المكثف والحصار المحكم من إسرائيل في أعقاب العملية التي نفذتها حركة حماس.

وأضاف بلينكن أن "فتح هذا الطريق الأساسي للإمدادات نتج من مشاركة دبلوماسية كاملة للولايات المتحدة في المنطقة ومن اتفاق توصل إليه الرئيس جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته التاريخية الأخيرة لإسرائيل" الأربعاء.

وإذ رحب بهذه القافلة الإنسانية الأولى، وجه الوزير الأميركي تحذيرا بقوله: "كنا واضحين: على حماس ألا تتدخل في مسألة تقديم مساعدة حيوية. إن السكان المدنيين الفلسطينيين ليسوا مسؤولين عن إرهاب حماس الفظيع ولا ينبغي أن يعانوا جراء أفعالها الشنيعة".