وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج سيندي ماكين لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، إن دخول المساعدات من مصر إلى غزة عبر معبر رفح كان "مثار ارتياح"، لكنه "ليس كافيا".

وأضافت في حديثها من القاهرة: "نأمل ألا تكون هذه هي القافلة الأخيرة التي تدخل. من المهم للغاية أن نحصل على أكبر قدر ممكن من المساعدات الغذائية لأن الناس على حافة المجاعة".

وأوضحت ماكين أنه "تم تسليم 60 ألف طن من الغذاء، وهو ما يكفي لإطعام حوالي 40 ألف شخص لمدة أسبوع".

ماذا حدث؟