وفي اليوم الذي دخلت فيه كمية قليلة من المساعدات إلى غزة، تجمع المتظاهرون تحت المطر في ماربل آرك بالقرب من هايد بارك في لندن قبل أن يسيروا إلى منطقة وايتهول الحكومية.

ودعا المشاركون، وهم يلوحون بالأعلام الفلسطينية، إلى إنهاء الحصار الإسرائيلي والغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي أستراليا، تظاهر الآلاف وسط سيدني، السبت، وهم يهتفون "فلسطين لن تموت أبدا".

وأثارت الحرب احتجاجات في جميع أنحاء العالم العربي وخارجه الجمعة، بما في ذلك في الضفة الغربية، حيث أحرق الفلسطينيون إطارات السيارات ورشقوا نقاط التفتيش العسكرية الإسرائيلية بالحجارة.

وردت قوات الأمن الإسرائيلية بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي.

وتجمعت حشود في لبنان والعراق وفي الأردن، وفي جميع أنحاء مصر، وفي العاصمة التركية أنقرة وإسطنبول، وفي إندونيسيا وماليزيا والمغرب وجنوب إفريقيا.

وفي نيويورك، سار مئات المتظاهرين وهتف العديد منهم "أوقفوا إطلاق النار الآن".