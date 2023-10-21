ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الإسرائيلية، قوله إن ما يقرب من 700 ألف فلسطيني انتقلوا الآن إلى الجزء الجنوبي من غزة.

وأضاف: "لكن ما يزال هناك 350 ألف شخص في مدينة غزة ومخيمات اللاجئين المحيطة بها".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي عنيف منذ أن شنت حركة حماس هجوما مباغتا على جنوب إسرائيل يوم 7 أكتوبر.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، أن عدد قتلى القصف الإسرائيلي ارتفع إلى 4173 شخصا على الأقل.

وكانت إسرائيل أصدرت، قبل أيام، أمرا بإخلاء شمال قطاع غزة من سكانه، في إطار استعدادها لبدء هجوم بري، يهدف إلى "تدمير قدرات حماس العسكرية".

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، هذا الأسبوع، إن عدد النازحين داخليا ارتفع بشكل ملحوظ.

واستقبلت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، حوالى 64 في المئة منهم، في نحو 100 مبنى تستخدم كملاجئ طوارئ.