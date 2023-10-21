أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن الأولوية القصوى في ظل التصعيد الحاصل في غزة هي وقف التصعيد العسكري لحقن الدماء وإغاثة المتضررين بما يهيئ الظروف للعمل نحو السلام.