أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السبت، خلال قمة القاهرة للسلام أنه "حان الوقت لإنهاء هذا الكابوس المروع"، في إشارة إلى الحرب بين حركة حماس واسرائيل التي دخلت يومها الخامس عشر.