وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، السبت: "نناشد سكان شمال القطاع بالتوجه جنوبا. المساعدات الإنسانية ستدخل إلى هناك وسنواصل تكثيف الضربات في منطقة شمال القطاع".

وتابع كلماته على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا: "بتوجيهات من المستوى السياسي، نُقل الغذاء والدواء والمياه عبر معبر رفح"، مشيرا إلى منع دخول الوقود إلى قطاع غزة.

وأضاف أدرعي: "نواصل ضرب أهداف لحماس في قطاع غزة، وسنواصل استهداف كل هدف يشكل تهديدا".

كما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "خلال ساعات الليلة الماضية (ليل الجمعة) قمنا بشن سلسلة غارات على مجمعات عسكرية لحزب الله".

واستطرد: "رسالتنا واضحة: من يحاول التسلل إلى أراضينا سيتم قتله، ومن يطلق النار علينا سيستهدف".

وختم تغريدته: "في اليوم الأخير 5 من الصواريخ التي أطلقتها حماس والجهاد سقطت داخل قطاع غزة. هذه الصواريخ تقتل المدنيين الأبرياء في قطاع غزة".