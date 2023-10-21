السبيل الوحيد لمستقبل آمن لشعوب الشرق الأوسط والعالم أجمع، للمسلمين والمسيحيين واليهود على حد سواء، يبدأ بالإيمان بأن حياة كل إنسان متساوية في القيمة، وينتهي بدولتين،

وإسرائيل، تتشاركان في الأرض والسلام من النهر إلى البحر.