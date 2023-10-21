ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن القصف استهدف عدة مناطق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 7 مواطنين على الأقل، وإصابة عدد آخر، بينما قتل 14 مواطنا على الأقل في قصف استهدف بلدة جباليا شمال القطاع.

وأوضحت المصادر أن شخصين قتلا في قصف استهدف منزلا من ثلاثة طوابق على منطقة حي السلام برفح، إلى جانب 7 مفقودين في هذا القصف.

كذلك قتل خمسة مواطنين بينهم 3 أطفال، وأصيب آخرون، في قصف استهدف منزلا من طابقين بمنطقة دوار زعرب غرب رفح، كما أصيب مواطن في قصف استهدف منزلا من طابقين بمنطقة الصيامات غرب رفح.