وكان مصدر أمني مصري، قد كشف يوم الجمعة، أنه تم خلال الليل إزالة كتل خرسانية كانت قد أقيمت على الجانب المصري من معبر رفح بعد قصف إسرائيلي للمعبر من جانبه الفلسطيني.

وقال المصدر الأمني المصري لوكالة فرانس برس، الجمعة، أن الكتل الخرسانية التي أقامها المصريون بعد قصف إسرائيلي على حدودهم مع قطاع غزة المحاصر قد أزيلت في ما قد يكون إشارة إلى مرور قريب للمساعدات الإنسانية.

ورجحت مصادر أميركية، يوم الجمعة، فتح معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة اليوم السبت.

ويأتي هذا، إن تم بالفعل، بعد أن أعلنت القاهرة، فجر الخميس، أن الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والأميركي جو بايدن اتفقا خلال مكالمة هاتفية على "إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بشكل مستدام"، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

ولم يحدّد البيان المصري متى سيبدأ دخول المساعدات للقطاع، لكنه أتى بعيد إعلان بايدن أن السيسي وافق على السماح بإدخال 20 شاحنة كدفعة أولى من شاحنات المساعدات الإنسانية عبر رفح إلى القطاع المحاصر الذي يقطنه 2.4 مليون شخص.