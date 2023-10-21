ووفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فقد بحث الشيخ محمد بن زايد خلال الاتصال مع أوستن: "مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة في المجالات والشؤون الدفاعية في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين".

كذلك تناول الجانبان "تطورات الأوضاع الخطيرة التي تشهدها المنطقة والتصعيد الذي يهدد باتساع دائرة العنف وعدم الاستقرار الذي يزعزع الأمن في منطقة الشرق الأوسط ويقوض فرص تحقيق السلام فيها".

وشدد رئيس الإمارات على "أولوية حماية أرواح المدنيين وفق القانون الإنساني الدولي والعمل على تأمين ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى قطاع غزة في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يواجهها المدنيون في القطاع".

وأكد "ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد أفق سياسي واضح للوصول إلى السلام العادل والشامل لصالح جميع شعوب المنطقة وبما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين".