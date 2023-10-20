وقال حزب الله في بيان إن العملية جاءت ردا على استهداف الصحافيين والاعتداء على المدنيين الذي وقع قرب موقع العباد يوم الخميس وأدى إلى مقتل الشاب ربيع البقاعي.

وعن حصيلة الهجوم، قال حزب الله إن "حصيلة كمين برانيت سبعة إصابات بين قتيل وجريح في صفوف الإسرائيليين".

وفي وقت سابق الجمعة، تبادل الجيش الإسرائيلي ومسلحو حزب الله اللبناني القصف في مواقع عدة جنوبي لبنان، حيث قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط كفرشوبا ومزرعتي بسطرة وشانوح والمرتفعات الجنوبية لبلدتي شبعا والهبارية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

وقالت مراسلتنا إن التصعيد العسكري على الحدود بين حزب الله والجيش الإسرائيلي هو الأعنف منذ أيام.