زقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتفقا، يوم الجمعة، على ضرورة بذل زعماء العالم كل ما فيوسعهم لتجنب انتشار الصراع في الشرق الأوسط.

وذكر المكتب عقب اجتماع بينهما في القاهرة أن سوناك رحب أيضا بالجهود التي تبذلها مصر لإعادة فتح معبر رفح الحدودي مع غزة في أقرب وقت ممكن.

كما التقي سوناك بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في القاهرة وشدد على ضرورة السماح بدخول المساعدات إلى غزة وتجنب حماس وإسرائيل سقوط ضحايا من المدنيين في صراعهما.

وقال مكتب سوناك في بيان عقب الاجتماع "أعرب رئيس الوزراء عن تعازيه العميقة لفقد أرواح المدنيين في غزة (...) واتفق القادة على ضرورة اتخاذ جميع الأطراف خطوات لحماية المدنيين".

وأضاف البيان أنهما "أدانا إرهاب حماس وشددوا على أن حماس لاتمثل الشعب الفلسطيني. وأكد رئيس الوزراء التزامه بإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة".



