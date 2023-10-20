وقالت الوزارة في بيان "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى استشهاد 4137 مواطنا وإصابة 13162آخرين بجروح مختلفة".

وبحسب الوزارة فإن "16 شهيدا وعشرات الجرحى" قتلوا جراء استهداف كنيسة الروم الأرثوذكس وسط قطاع غزة مساء الخميس.

وأشار البيان إلى وجود 1400 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض بينهم 720 طفلا.

من جهتها، قالت مؤسسة "كاريتاس إنترناشيونال" الإغاثية غير الحكومية في بيان إن نحو 500 شخص لجأوا إلى الكنيسة بينهم خمسة من موظفيها مع عائلاتهم.

وأكد البيان "شعرنا بصدمة كبيرة عندما علمنا بوفاة زميلتنا فيولا (26 عاما) وزوجها وابنتهما الرضيعة" في القصف.

وبحسب المؤسسة الدولية، فإن 17 شخصا آخرين على الأقل قتلوا فيما هناك أشخاص تحت الأنقاض.

وذكر شهود عيان أنّ الضربة أصابت على ما يبدو هدفاً قريباً من الكنيسة التي لجأ إليها عدد كبير من مواطني غزة.

وقال متحدث باسم الجيش الاسرائيلي لوكالة فرانس برس ليل الخميس الجمعة "في وقت سابق من اليوم (الخميس) هاجمت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي مركز القيادة والمراقبة لإرهابي من حماس متورط في إطلاق صواريخ وقذائف هاون باتجاه إسرائيل".

وأضاف أن هذا المركز "كان يستخدم لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل ويضم بنية تحتية إرهابية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية".

وتشير إحصائيات وزارة الصحة إلى مقتل 46 عاملا طبيا وإصابة 85 آخرين وأن 21 منشأة صحية أصبحت خارج الخدمة بسبب انقطاع إمدادات الوقود منذ اندلاع الحرب.

ومن المتوقع أن تبدأ السبت على أقرب تقدير الشاحنات المحملة بالمساعدات بالدخول إلى القطاع عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.

في الجانب الإسرائيلي، قُتل أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون قضوا طعنا أو حرقا أو بالرصاص في اليوم الأول لهجوم حماس، حسب السلطات الإسرائيلية. وقال الجيش الإسرائيلي أن 1500 من مقاتلي حماس قتلوا في الهجوم المضاد لاستعادة السيطرة على المناطق التي دخل اليها عناصر حماس.