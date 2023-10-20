وقال الشيخ محمد بن زايد على حسابه في منصة إكس، "شاركت اليوم في القمة الخليجية مع دول رابطة الآسيان في الرياض والتي ترسخ التعاون المثمر بين الجانبين. أشكر خادم الحرمين الشريفين وأخي الأمير محمد بن سلمان على استضافة هذه القمة المهمة".

وأضاف: "الإمارات تنظر باهتمام كبير إلى العلاقة مع دول الآسيان سعيا إلى بناء مزيد من جسور التعاون بما يصب في مصلحة التنمية والازدهار للجميع".

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قد وصل إلى الرياض ليرأس وفد الإمارات إلى "قمة الرياض" الأولى بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، التي تستضيفها السعودية وبدأت أعمالها الجمعة.