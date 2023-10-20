وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن 13 شخصا قتلوا، بينهم 5 أطفال، بعد أن داهمت القوات الإسرائيلية وشنت غارة جوية على مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة أمس الخميس.

وداهمت القوات الإسرائيلية مخيم نور شمس للاجئين المتاخم لمدينة طولكرم.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوات إسرائيلية "شنت عدوانا واسعا على المخيم استمر 27 ساعة متواصلة، منذ فجر أمس وحتى صباح اليوم".

وأضافت أن القوات الإسرائيلية استهدفت بالرصاص الحي وبطائرة مسيرة محملة بالمتفجرات عددا من المواطنين "مما أدى إلى استشهاد 13 مواطنا، 7 منهم جرى نقلهم أمس إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، فيما لم يستطع الأهالي ومركبات الإسعاف نقل 5 شهداء، فجرى وضعهم في مسجد أبو بكر الصديق داخل المخيم، بسبب الحصار الذي فرضته قوات الاحتلال، وسط انقطاع الكهرباء والمياه ووسائل الاتصال عن المخيم".

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنّه استخدم طائرة مسيّرة "قتلت عدداً من الإرهابيين" في مخيّم نور شمس.

وقال الجيش إنه نفذ المداهمة الخميس في نور شمس "للقبض على مشتبه بهم مطلوبين وتدمير البنية التحتية للإرهاب ومصادرة الأسلحة".

وأكّد الجيش في بيان حدوث "تبادل لإطلاق النار وإلقاء عبوّات ناسفة باتجاه القوات الأمنية" خلال تنفيذ وحداته عملية "لمكافحة الإرهاب" في المخيّم.

الشرطة الإسرائيلية في بيان إنّ عنصراً من وحدة حرس الحدود قُتل "خلال اشتباكات مع إرهابيين مسلّحين".