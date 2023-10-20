وأضافت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن سكان البلدة القريبة من الحدود سينقلون إلى منازل ضيافة مدعومة من إسرائيل.

يأتي هذا في أعقاب تصاعد الخوف على الحدود الشمالية، حيث أدى إلى تشتيت التجمعات السكانية الإسرائيلية القريبة من تلك الحدود.

وكان 3 جنود إسرائيليين على الأقل قتلوا باستهدف حزب الله مواقع عسكرية إسرائيلية ودبابات، كما دمر معدات مراقبة، بحسب مقاطع فيديو نشرها.

وقبل يومين، قال الجيش الإسرائيلي إن صافرات الإنذار دوت في شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان، بما في ذلك في بلدة كريات شمونة، للتحذير من احتمال سقوط صواريخ.

وفي وقت سابق، أمرت إسرائيل بإخلاء 28 قرية قريبة من لبنان، مما اضطر عائلات كثيرة للإقامة في منتجعات سياحية بعيد عن تلك الحدود.

وكان التصعيد في شمال إسرائيل جاء بعد وقت قصير على بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أعقاب العملية العسكرية الجريئة التي نفذتها حماس في مناطق غلاف غزة، في السابع من أكتوبر الجاري.