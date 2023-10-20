وأحجمت السفارة الإسرائيلية في تركيا عن التعليق على التقارير.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تحذيرا من السفر إلى تركيا، مشيرا إلى مخاوف من استهداف الغاضبين بسبب الصراع في غزة للإسرائيليين.

كما حث المجلس الإسرائيليين في تركيا على المغادرة في أقرب وقت ممكن.

وبعد التحذير أعلنت شركات الطيران الإسرائيلية عن ترتيب رحلات جوية من إسطنبول في وقت متأخر من الأربعاء للإسرائيليين الذين يرغبون في مغادرة تركيا.

ونظم محتجون أتراك الكثير من المظاهرات المناهضة لإسرائيل، فيما أعلنت تركيا الحداد ثلاثة أيام في أعقاب الانفجار الذي أودى بحياة أعداد كبيرة من الفلسطينيين في مستشفى بغزة.