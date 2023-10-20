وقال متحدّث باسم وزارة الدفاع الأميركية للصحافيين إنّ ثلاثة "صواريخ كروز للهجوم الأرضي وطائرات مسيّرة عدّة" جرى اعتراضها من قبل المدمّرة، مضيفا أن الهجوم تم شنه من اليمن و"يحتمل أن يكون موجّهاً إلى أهداف في إسرائيل".

وكانت المدمّرة "يو إس إس كارني" تقوم بدورية في البحر الأحمر في إطار تعزيز الوجود العسكري الأميركي بموجب أوامر الرئيس جو بايدن للحفاظ على الاستقرار في ظل الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

وأشار المتحدّث إلى أنّ الصواريخ أُطلقت من اليمن حيث يخوض المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران حرباً ضدّ الحكومة المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية.

ووفق المتحدث لم يسجل سقوط أي إصابات و"لا يمكننا تأكيد ما الذي كانت تستهدفه هذه الصواريخ، لكنّها أُطلقت من اليمن وكنت تتّجه شمالاً على طول البحر الأحمر".

وأضاف "كان ردّنا الدفاعي هو الردّ الذي كنّا سنتّخذه في مواجهة أيّ تهديد مماثل في المنطقة".

وأضاف "لدينا القدرة على الدفاع عن مصالحنا الأوسع في المنطقة وردع التصعيد الإقليمي وتوسّع النزاع الذي بدأ بهجوم حماس على المدنيين الإسرائيليين".