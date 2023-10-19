وتشمل الصفقة، وفق الصحيفة، رفع علم الأمم المتحدة على معبر رفح وقيام مراقبين دوليين بتفتيش شاحنات المساعدات قبل دخولها إلى غزة، لتلبية طلب إسرائيل، وفقا لمسؤولين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم.

وهناك آمال كبيرة في أن تتمكن شاحنات المساعدات من العبور إلى غزة يوم الجمعة، وفقا لمسؤولين أوروبيين.

وتضيف الصحيفة أنه تم إصلاح الطرق، يوم الخميس، حتى تتمكن الشاحنات الكبيرة المحملة بالمساعدات من المرور عبر المعبر، وفقًا لمصدر مطلع على الوضع.