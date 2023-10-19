يوضح مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لموقع "سكاي نيوز عربية" تفاصيل المنح المُقدمة، قائلا:

تشمل المنح جميع الطلاب الفلسطيين الغير قادرين، خاصة القادمين من غزة ودمرت منازلهم، ممن يدرسون في الجامعات التكنولوجية في مصر في أقسامها وفروعها المختلفة.

هناك طلاب فلسطينيون قادرون ماديًا ولا يحتاجون المنح الدراسية؛ لذا فهي مخصصة للغير قادرين، وسيتم معرفة ذلك من خلال عمداء الكليات في الجامعات التكنولوجية، حيث يتم دفع المصاريف الدراسية للطالب لجميع سنوات دراسته في الجامعة.

مصر بها حوالي 6 آلاف طالب فلسطيني في مختلف الجامعات، ومثل هذه الخطوة ستشجع بقية المؤسسات ومن يرغب في المساعدة في تقديم منح في الكليات الأخرى، وإعفاء الطلاب من المصاريف.

المؤسسة تتكفل بـ 1000طالب مصري حسب بروتوكول مع الجامعات التكنولوجية، وتم اقتراح تقديم منح في هذه الجامعة لعدد 500 طالب فلسطيني ممن يدرسون بها، او يرغبون في الدراسة بها، خاصة وإنها مفضلة لدى الكثير منهم.

شاحنات المساعدات

تحتشد شاحنات من المساعدات الغذائية والطبية المقدمة من مصر وعدة دول في محافظة شمال سيناء، بانتظار الدخول لمعبر رفح، الذي قصفت إسرائيل 4 مرات الجانب الفلسطيني منه؛ ما شكل خطورة على المرافقين لشاحنات المساعدات حال مرورها لداخل القطاع دون الاتفاق على عدم استهدافها.

ووفق ما نقلت وكالة أنباء "فرانس برس" عن شهود عيان، الخميس، تنتظر "حوالي 150 شاحنة أمام معبر رفح"، فيما تنتظر مئات الشاحنات في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

ويتوقع مصطفى زمزم دخول المساعدات الغذائية والطبية الجمعة.

وأعلنت القاهرة، فجر الخميس، أنّ الرئيسين المصري، عبد الفتّاح السيسي، والأميركي، جو بايدن، اتّفقا خلال مكالمة هاتفية على "إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بشكل مستدام"، بحسب بيان للرئاسة المصرية، دون تحديد الموعد.