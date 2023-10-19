وأضاف سوناك، وإلى جانبه نتنياهو في القدس، "أعلم أنك تتخذ كلالاحتياطات لتجنب إيذاء المدنيين في تناقض تام مع إرهابيي حماسالتي تسعى إلى تعريض المدنيين للخطر".

ونقلت رويترز عن رئيس الوزراء البريطاني "أرحب بقراركم الصادر أمس والذي اتخذتموه لضمانفتح الطرق المؤدية إلى غزة لدخول مساعدات إنسانية... فخور بالوقوفهنا معك. في أحلك أوقات إسرائيل كصديق لكم. سنقف معكم متضامنين.سنقف مع شعبكم ونريدكم أن تنتصروا أيضا".

ووصل سوناك يوم الخميس، إلى إسرائيل في مستهل زيارة قبل أن يسافر إلى عواصم إقليمية أخرى.