وقال شي جين بينغ لمصطفى مدبولي، خلال اجتماع في بكين، إن "الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع مصر.. وجلب المزيد من اليقين والاستقرار في المنطقة والعالم"، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

وكانت وسائل إعلام صينية رسمية أفادت في وقت سابق، صباح الخميس، بأن الرئيس الصيني التقى برئيس الوزراء المصري في العاصمة الصينية بكين.

الرئيس الصيني قال خلال محادثات مع رئيس الوزراء المصري:

الصين تدعم مصر في اتخاذ مسار تنموي يناسب ظروفها.

عبر عن تشجيع الشركات الصينية القوية على الاستثمار في مصر.

رحب بدخول المزيد من المنتجات المصرية عالية الجودة إلى السوق الصينية.

الصين ترغب في العمل مع مصر لتعزيز التعاون في البنية التحتية والتكنولوجيا الزراعية والطاقة المتجددة.

الصين ترغب في تعزيز التعاون مع مصر في إطار منصات متعددة الأطراف لحماية التعددية الحقيقية ودعم العدالة الدولية.

الصين والنزاع الفلسطيني الإسرائيلي: