ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، عن مصادر محلية أن غارات إسرائيلية استهدفت منزلا في شارع الهوجا بمعسكر جباليا، ما أدى لمقتل 5 فلسطينين وإصابة آخرين.

كما استهدف الطيران الإسرائيلي مجمعات سكنية في رفح جنوبي قطاع غزة، أدى لمقتل أكثر من 10، وإصابة العشرات، وفقا لوكالة وفا.

وفي خان يونس، قتل ما لا يقل عن 9 فلسطينين وأصيب آخرون في استهداف الغارات الإسرائيلية لأحد المنازل جنوبي القطاع.

وفي الضفة الغربية، مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في مواجهات بعد اقتحام قرية بدرس غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

كما أصيب 4 فلسطينيين، بينهم طفل حالته خطيرة، بحسب وفا، واعتقل آخرون، فجر الخميس، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.