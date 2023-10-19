وكتب إردوغان عبر حساب بالعربية على منصة "إكس" (تويتر سابقا) ليل الأربعاء "نحن في تركيا نشعر في داخل قلوبنا بحجم الآلام الكبيرة التي يعيشها أشقاؤنا الفلسطينيون".

وأضاف "لذا تم إعلان الحداد الوطني في بلادنا لمدة 3 أيام، احتراما لآلاف شهدائنا ومعظمهم من الأطفال والمدنيين الأبرياء".

وكان مسؤول تركي كبير ووسائل إعلام محلية أكدوا في وقت سابق الأربعاء عزم أنقرة على القيام بهذه الخطوة.

ومساء الثلاثاء دعا إردوغان إلى "وقف هذه الوحشية غير المسبوقة في غزة"، متهما إسرائيل بـ"ضرب مستشفى فيه نساء وأطفال ومدنيون أبرياء".

وفي حين اتهمت حركة حماس التي تحكم قطاع غزة إسرائيل بقصف المستشفى، نسب الجيش الإسرائيلي الضربة إلى صاروخ أطلقته حركة الجهاد، مؤكّداً امتلاكه "أدلة" على ذلك، فيما نفت الحركة ذلك متهمة إسرائيل.

وتبنّى الرئيس الأميركي جو بايدن الرواية الإسرائيلية بشأن قصف المستشفى خلال زيارة إلى إسرائيل قام بها الأربعاء.

وتظاهر حوالى 80 ألف شخص مساء الثلاثاء أمام قنصلية إسرائيل في اسطنبول، وفق السلطات.