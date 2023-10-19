وقال بايدن للصحافيين بعد اتصاله هاتفياً بنظيره المصري من على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من زيارة لإسرائيل حيث أبدى تضامنه مع إسرائيل بعد هجمات حماس في السابع من أكتوبر إنّ السيسي "وافق... على السماح بمرور ما يصل إلى 20 شاحنة كبداية".

وفي القاهرة قال بيان صادر عن الرئاسة المصرية إن السيسي بحث مع بايدن سبل تسهيل النفاذ العاجل لـ"المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وقال البيان إن الجهات المعنية في الدولتين تقوم بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات، والاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح بشكل مستدام.

وأشار البيت الأبيض إلى أن بايدن والسيسي اتفقا على العمل بشكل وثيق لتشجيع استجابة "عاجلة وقوية" لنداء إنساني أطلقته الأمم المتحدة ويتعلق بالصراع بين إسرائيل وحماس.

كما اتفق الرئيسان على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط ومنع تصعيد الصراع، فضلا عن إعادة تأكيد التزامهما بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين.