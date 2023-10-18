وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن هناك تقديرات تشير إلى أن العشرات من مقاتلي حماس ما يزالون يتواجدون في البلاد.

وأضافت: "تقدر المؤسسة الأمنية أن هناك ما لا يقل عن 20 إرهابيا من حماس داخل الأراضي الإسرائيلية".

وتابعت: "بعضهم يختبئ والبعض الآخر حصل على مأوى من المتعاونين".

كما نقل موقع "إي بي سي نيوز" الأميركي عن المتحدث باسم قوات الدفاع الإسرائيلية، الرائد دورون سبيلمان، قوله: "ما يزالون مختبئين في جنوب إسرائيل".

وأوضح سبيلمان: "استعدنا السيطرة على المناطق التي تسللوا إليها، لكننا نفترض في الواقع أن هناك إرهابيين من حماس ما يزالون يختبئون هناك".

وأبرز: "ما نزال حذرين للغاية.. هذه منطقة حرب، بها إرهابيون نشطون".

وبدأت حماس هجومها فجر السبت 7 أكتوبر، بإطلاق وابل كبير من الصواريخ على جنوب إسرائيل، مما أتاح غطاء لتسلل غير مسبوق للمسلحين من غزة إلى إسرائيل عبر عدة اتجاهات.

وفي أعقاب ذلك، ردت تل أبيب بإطلاق وابل من الصواريخ على قطاع غزة وفرض حصار على سكان المنطقة، مشددة على أنها تسعى للقضاء على "قدرات حماس العسكرية".

وما يزال التصعيد بين الطرفين متواصلا، في الوقت الذي سقط فيه آلاف القتلى من الجانبين.