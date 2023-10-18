وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، قد أعلنت الأربعاء، حصيلة جديدة وشبه نهائية لعدد القتلى الذي سقطوا جراء قصف مستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة.

وقالت الوزارة إن 471 فلسطينيا قتلوا في "المذبحة الإسرائيلية" بالمستشفى، وفقا لرويترز.

من جهته قال المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، أوفير جندلمان، في حديث مع سكاي نيوز عربية، إن "الجهاد الإسلامي" هي من ضرب المستشفى بغزة.

هنا أبرز ما قاله أوفير جندلمان: