نفى المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، أوفير جندلمان، في لقاء مع سكاي نيوز عربية، وقوع أي غارة إسرائيلية على المستشفى.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، قد أعلنت الأربعاء، حصيلة جديدة وشبه نهائية لعدد القتلى الذي سقطوا جراء قصف مستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة.
وقالت الوزارة إن 471 فلسطينيا قتلوا في "المذبحة الإسرائيلية" بالمستشفى، وفقا لرويترز.
من جهته قال المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، أوفير جندلمان، في حديث مع سكاي نيوز عربية، إن "الجهاد الإسلامي" هي من ضرب المستشفى بغزة.
هنا أبرز ما قاله أوفير جندلمان:
- بايدن قال بنفسه إنه يتهم "الطرف الآخر".
- "الجهاد الإسلامي" هي من ضرب المستشفى بغزة.
- تحرّك إسرائيل جاء بسبب ما اقترفته حماس.
- إسرائيل لا تستهدف المدنيين بل بالعكس.
- نحن مستعدون للقتال على عدة جبهات في آن واحد.
- إن شن "حزب الله" هجوما، كل لبناني سيعرف العواقب.
- إن دُمِّرَت حماس ستكون فرص السلام أكبر.
- لم نقل إنه يجب تهجير الفلسطينيين لسيناء.